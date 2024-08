Chi è Rayan Vitor: dal suo idolo e consigliere Edmundo ai paragoni con Nico e Ilicic

Caratteristiche tecniche e prezzo

Stella della nazionale Under 17 prima e 20 ora, Rayan ha giocato in tutte le posizioni dell'attacco: prima e seconda punta, esterno destro e sinistro. In questa stagione ha già giocato 19 partite, segnando due gol in 765' disputati. In alcune gare è stato utilizzato anche da centrocampista di destra, ma il suo ruolo naturale è proprio l'esterno. Gioca sulla destra a piede invertito (è sinistro) per poter rientrare e calciare in porta. Il suo contratto va in scadenza il 31 dicembre del 2025 e al momento per strapparlo al Vasco servirebbe un'offerta di almeno 10 milioni. Nell'ultima gara giocata nel campionato brasiliano ha segnato un gol nel pareggio 2-2 contro il Criciuma, dando spettacolo e mettendo più volte in ansia la difesa avversaria con giocate intelligenti e mai banali. Starà alla Fiorentina e ad Edmundo convincere il giovane "fenomeno" a scegliere il progetto viola rispetto a quello dei top club europei