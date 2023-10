Edmundo ci crede: “Napoli di nuovo campione, Fiorentina da Champions!”

"Provo ancora un affetto sconfinato per queste due squadre. Mi hanno dato l’opportunità di vivere un’avventura indimenticabile in Europa. Ero giovane, con un carattere profondamente diverso da ora, ma ripenso a quegli anni sempre con felicità e gratitudine". A parlare a La Gazzetta dello Sport è Edmundo, attaccante brasiliano doppio ex di Napoli e Fiorentina, che assicura di aspettarsi una gara aperta e divertente, con il vantaggio di giocare in casa per i campioni d'Italia. Una considerazione sul connazionale Arthur: "Lo conosciamo bene, sappiamo che ha qualità importanti e quelle non le ha mai smarrite. Il problema è sempre stato mentale, legato agli infortuni, ma se è sereno può fare una stagione da protagonista in viola".