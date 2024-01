Economia e politica: ecco perché la Fiorentina vuol “boicottare” il Franchi

Non solo la partita contro l'Inter. Repubblica Firenze si concentra anche sulla questione stadio della Fiorentina. La società viola farà di tutto affinché i cantieri al Franchi non partano a marzo. Perché? La strategia - si legge - ha due motivi ben precisi, uno economico e uno politico. Da un punto di vista contabile la stima che ha fatto la società è di una perdita precisa di risorse, presente sia nel caso in cui Commisso decida di investire sia nel caso in cui la società viola resti fuori dalla partita Franchi. Sul primo punto la Fiorentina è consapevole che non basterebbero 55 milioni per completare il progetto Arup: Barone lo aveva già detto che servirebbero ulteriori 50 milioni per arredi e allestimenti. Investire sul Franchi significherebbe quindi per i viola mettere almeno 105 milioni, pur avendo comunque dei vantaggi come la gestione delle aree commerciali e una lunga concessione (ipotesi però in questo momento lontana): il sindaco Nardella insiste per questa soluzione ma nei contatti avvenuti negli scorsi giorni con il direttoregenerale Joe Barone non ha avuto un sì.