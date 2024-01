Arriva il miglior attacco della Serie A: Italiano e le “mutazioni” in difesa

"Lo ripeterà anche poco prima di entrare in campo, domani sera negli spogliatoi del Franchi, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: contro l’Inter servirà una gara perfetta. Sotto tutti gli aspetti: approccio, mentalità, gestione, concretezza offensiva e soprattutto concentrazione massima in chiave difensiva. Il miglior attacco del campionato per distacco, 49 gol in 20 giornate, contro una difesa che sotto la gestione di Italiano ha saputo affinarsi e crescere. Lo dimostrano i numeri e il confronto, per esempio, con lo stesso periodo dell’anno scorso dopo il giro di boa tra campionato e le altre competizioni nelle quali i viola sono impegnati. Più gol segnati e meno reti subite, per una Fiorentina che ha saputo mantenere la propria identità di gioco ma anche adattarsi a nuove soluzioni.