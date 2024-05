“Ecco spiegato perché Biraghi prevale sempre sul compagno Parisi”

"Biraghi ha un peso inestimabile nelle dinamiche di gioco: ecco la risposta a chi si chiede come mai la sua presenza in campo prevalga quasi sistematicamente su quella del compagno di reparto Parisi"

Il Corriere dello Sport si sofferma sempre su Biraghi. Di sicuro il terzino di Cernusco sul Naviglio può vantare un primato di rilievo: è infatti l’unico difensore ad aver contribuito ad almeno cinque gol in ciascuna delle ultime otto stagioni dei cinque maggiori campionati europei. Non solo. Nei calci piazzati si conferma un cecchino perché, dal 2021-2022, solo James Ward-Prowse (sette fra Southampton e West Ham) ha segnato più gol su punizione diretta rispetto a lui (sei) nei cinque maggiori campionati europei. Al terzo posto troviamo l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic (cinque). Questo dimostra che, oltre al valore gerarchico, Biraghi ha un peso inestimabile nelle dinamiche di gioco: ecco la risposta a chi si chiede come mai la sua presenza in campo prevalga quasi sistematicamente su quella del compagno di reparto Parisi.