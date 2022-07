Ecco quali sono gli ultimi ostacoli che separano Dodò e la Fiorentina

Resta ancora da capire per quanto tempo ancora Dodò dovrà aspettare il via libera, prima di potersi spostare in Val di Fassa. Al l momento, in attesa dell’accordo totale tra Fiorentina e Shakhtar, si sta discutendo ancora su una possibile percentuale sulla futura rivendita, sul fronte dello slot per extracomunitario non sono stati fatti passi in avanti né per la cessione di Kokorin né per quella di Pulgar. Dunque la strada più breve affinché il brasiliano possa almeno iniziare ad allenarsi con i nuovi compagni è ricevere una deroga da parte della FIGC, nella speranza che o il russo o il cileno trovino a stretto giro una nuova collocazione all’estero. Fonte Corriere dello Sport-Stadio.