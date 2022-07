Koulibali a Londra apre i cancelli per la partenza di Milenkovic?

Ormai è praticamente ufficiale: Kalidou Koulibaly è un nuovo giocatore del Chelsea. Il difensore è atterrato da poche ore a Londra e domani svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà ai The Blues per cinque stagioni. Rifiutata dunque l'offerta del Napoli , che ora virerà inevitabilmente su altri obiettivi. Inevitabile quindi pensare che uno di questi sia proprio Nikola Milenkovic , difensore viola accostato più volte ai partenopei.

Il classe '97, è risaputo, è l'oggetto dei desideri di molte big, ed il Napoli per averlo dovrebbe vincere la concorrenza di Inter e Juventus. Dalla sua la società di De Laurentiis può contare però su un asso nella manica che risponde al nome del procuratore di Milenkovic e dello stesso Koulibali: Fali Ramadani. Dopo aver concluso l'affare col Chelsea, infatti, l'agente macedone potrebbe farsi "perdonare" da De Laurentiis garantendo l'arrivo a Napoli del serbo della Fiorentina, tra l'altro molto gradito anche al ds Giuntoli che lo aveva già sondato in passato. La scadenza del contratto nel 2023 ed il rinnovo "forzato" dello scorso anno sono ulteriori indizi che farebbero propendere per l'ipotesi della partenza del centrale da Firenze, anche se la società viola negli ultimi giorni ha manifestato la volontà di tenerlo. Certo è che gli intrecci di mercato e le operazioni che vedono coinvolte Inter, Napoli e Juve nei loro reparti difensivi, gettano ulteriori interrogativi sulla permanenza del serbo, e l'addio di Koulibali può essere a questo punto un importante crocevia per smuovere le acque.