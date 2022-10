Ecco il nuovo Jovic: la Fiorentina punta su di lui per rialzarsi anche in A

"Ci ha messo un po’ a carburare, forse più del previsto, ma ora sembra sulla strada giusta. Luka Jovic, l’acquisto faro del mercato estivo della Fiorentina, ha segnato quattro gol nelle ultime cinque partite e per un attaccante la fiducia è tutto o quasi. Che sia la volta buona per rivedere a pieno regime il bomber capace, nel 2018-2019, di sedurre il Real Madrid grazie ai 17 gol nell’Eintracht? Vincenzo Italiano, che ritrova lo Spezia portato per la prima volta in Serie A nel 2020, se lo augura fortemente".