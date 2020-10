Dopo quasi 100 anni lo Spezia cerca il 2° successo sui viola (all’epoca biancorossi…)

La Fiorentina affronterà per la prima volta in Serie A lo Spezia e lo farà sul campo di Cesena. La squadra viola, reduce da 2 sconfitte consecutive, si aggrappa alla statistica per quello che concerne il ritorno al successo, visto e considerato che, nelle due precedenti occasioni in cui i ragazzi di Iachini hanno affrontato una gara dopo due sconfitte consecutive in campionato hanno vinto e lo hanno fatto sempre in trasferta, precisamente contro Sampdoria e Parma. I precedenti contro lo Spezia in gare ufficiali sono a senso unico per i gigliati: 4 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta, datata 29 aprile 1928 in Coppa Federale, con la Fiorentina ancora in biancorosso. L’ultimo confronto fra le due squadre in gare ufficiali avvenne, invece, il 26 febbraio 1939 a Spezia in Serie B, tre giorni dopo in cui il CONI decise di applicare nello sport italiano l’epurazione razziale imposta dal regime fascista. In quell’occasione i viola si imposero 3-0 grazie ad una doppietta di “Provolone” Di Benedetti e ad un gol di “Meo” Menti, uno degli “immortali” del grande Toro che perì a Superga solo 10 anni dopo. L’ultimo confronto amichevole fra le due squadre si tenne, invece, a La Spezia il 23 agosto 2000. Risultato finale 2-2 con reti di Tarozzi e Leandro per i viola. Quella Fiorentina, rimasta orfana di Batistuta da poche settimane, alzò poi la Coppa Italia al termine di quella stagione, ultimo trofeo attualmente conquistato dalla squadra gigliata. Chiudiamo questa carrellata di numeri e curiosità ricordando che a Cesena la Fiorentina è scesa in campo per l’ultima volta nel 2011 (pareggio 0-0 contro i padroni di casa). L’ultimo successo sul terreno di gioco romagnolo, “fatale” ai viola nell’anno del mancato scudetto 1981-82 (sconfitta per 2-1), risale, invece, al 20 agosto 2005 in Coppa Italia: Cesena-Fiorentina 0-1, gol di Pazzini.