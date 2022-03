Ecco il nuovo Franchi: i dettagli della presentazione. Ci sarà Bati, ma non solo

La data da cerchiare in rosso è quella del 7 marzo, ma già ieri Batistuta è stato accolto del sindaco di Firenze a Palazzo Vecchio

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino pone l'attenzione sulla presenza a Firenze di Gabriel Omar Batistuta . Il Re Leone, oltre ad assistere stasera a Fiorentina-Juventus dalle tribune del Franchi (inevitabile la standing ovation che gli riserverà lo stadio), sarà uno degli ospiti di Dario Nardella nel giorno della presentazione del progetto per il restauro del Franchi. La data da cerchiare in rosso è quella del 7 marzo, ma già ieri Batistuta è stato accolto del sindaco di Firenze a Palazzo Vecchio per mettere a punto i dettagli in vista di lunedì. Nel Salone dei Cinquecento, oltre a Bati, saranno presenti una delegazione della Fiorentina scudettata del '69 , Giancarlo Antognoni , il presidente del Coni Giovanni Malagò ed il direttore generale viola Joe Barone .

La Nazione aggiunge tra i presenti anche il presidente della Figc Gabriele Gravina. La tabella di marcia prevede che i lavori debbano iniziare entro dicembre 2023, così come tutti i progetti legati al Pnrr. Riguardo i tempi di realizzazione, lo sguardo punta al 2026, data entro la quale Firenze dovrebbe avere lo stadio completamente rinnovato. Il fondo per il restyling del Franchi ammonta a 95 milioni di euro. La presentazione del progetto vincitore, scelto dalla commissione di esperti che hanno esaminato gli otto progetti finalisti, avverrà nel corso di una seduta pubblica (solo su inviti) del concorsi internazionale. La cerimonia è prevista per le 18 e Violanews.com - come sempre - vi fornirà tutti gli aggiornamenti in diretta.