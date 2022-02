VN – Proroga convenzione Franchi: nuova scadenza e la posizione della Fiorentina

La Fiorentina prende tempo e aspetta di valutare il progetto di ristrutturazione del nuovo Franchi. Il 7 marzo l'annuncio del vincitore del bando

Secondo quanto raccolto da Violanews.com, l'accordo, in scadenza il 30 giugno 2022, è stato prorogato dalle parti di un ulteriore anno. Una nuova scadenza a breve termine voluta dalla Fiorentina, così che la stessa società viola abbia modo di valutare il progetto per il restyling del Franchi e successivamente prendere una decisione circa un nuovo prolungamento della convenzione. Il 7 marzo - come annunciato qualche giorno fa da Nardella - verrà reso noto il nome del vincitore del concorso internazionale per il restauro dello stadio.