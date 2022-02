Rinnovata la convenzione tra ACF e Comune per il Franchi. L’annuncio di Nardella

Il sindaco di Firenze e il d.g. viola Joe Barone hanno firmato oggi, a Palazzo Vecchio, il nuovo accordo che lega la Fiorentina al Franchi

L'annuncio arriva direttamente dal sindaco Dario Nardella: il comune di Firenze e ACF Fiorentina hanno firmato in giornata la proroga della convenzione per l'utilizzo dello stadio "Artemio Franchi", in scadenza proprio quest'anno. A formalizzare l'accordo sono stati lo stesso prima cittadino di Firenze e il direttore generale viola Joe Barone.