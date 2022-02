Nardella: “Nuovo Franchi? Fiducioso che la Fiorentina ci sarà. Ho sentito Barone”

Le parole del sindaco: "Il 7 marzo sapremo chi sarà a realizzare il restyling del Franchi"

"Nuovo Franchi pronto per la prossima visita di Papa Francesco? Sarebbe sicuramente un bell'auspicio, chissà. Non dobbiamo mettere limiti alla provvidenza. Sicuramente il 7 marzo sapremo chi sarà il vincitore del concorso internazionale per il progetto del nuovo Franchi. Partecipazione della Fiorentina? Sono molto fiducioso e ottimista perchè stiamo costruendo la nuova casa della Fiorentina e i rapporti sono molto buoni. Capisco l'amarezza di Commisso, le contestazioni sono accettabili solo nella misura in cui non superano la mancanza di rispetto. Ma credo che dobbiamo lasciarci alle spalle tutto questo e guardare il futuro, aspettiamo Rocco Commisso presto a Firenze ma nell'attesa continuiamo a lavorare e ho sentito Joe Barone anche negli ultimi giorni, non solo per il progetto Franchi ma anche per tutti gli altri".