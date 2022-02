Franchi e Campo di Marte, Nardella si copre anche in caso di addio di Commisso

Il Comune cerca di tutelarsi anche nella peggiore delle ipotesi

"Trovare le coperture economiche per portare in fondo l’intero progetto di riqualificazione di Campo di Marte, anche senza i soldi di Rocco Commisso. È questo il piano B a cui sta lavorando Palazzo Vecchio, che da un lato spera che quello del presidente viola sia solo uno sfogo, ma dall’altro continua ad andare avanti per la sua strada. I soldi del PNRR per il Franchi infatti ci sono, tanto che i 95 milioni arrivati dal Ministero della Cultura sono già stati inseriti nel bilancio chiuso proprio martedì scorso".