Verso la Juventus: l’obiettivo è 33mila spettatori

Meno di una settimana alla grande sfida contro la Juventus

Manca meno di una settimana alla gara di Coppa Italia contro la Juventus. L'obiettivo - scrive il Corriere dello Sport - è arrivare a quota 33mila spettatori, cioè il tutto esaurito. "La capienza attuale è al 75% per gli stadi e ad esempio l’Artemio Franchi passa da circa ventimila presenze (quando era al 50%) a più di trentamila persone sugli spalti. La prelazione per gli abbonati è stata aperta lo scorso lunedì pomeriggio e nella serata dello stesso giorno era già stata toccata quota quattromila. Stasera, quando terminerà la possibilità di garantirsi i biglietti con questa formula, saranno con tutta probabilità undici mila cioè tutti quanti. Da domani sarà poi aperta la vendita anche ai tifosi non abbonati, ma comunque dovranno essere tutti in possesso della InViola Card Gold emessa prima del 20 febbraio".