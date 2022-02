Coppa Italia, tutti i dettagli per acquistare i biglietti di Fiorentina-Juventus

Gli ultimi aggiornamenti dai canali ufficiali gigliati, questo il comunicato

Al via la vendita dei biglietti per la Semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus in programma Mercoledì 2 marzo 2022 ore 21.00 allo Stadio Artemio di Firenze. La vendita dei biglietti avrà inizio Lunedì 21 Febbraio alle ore 14:00 in tre diverse fasi di vendita: