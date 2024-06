Ecco il nuovo format della Conference: la Fiorentina inizierà il 22 agosto

Per la terza stagione consecutiva la Fiorentina disputerà la Conference League, cominciando dal sorteggio del prossimo 5 agosto e dagli spareggi del 22 e 29 agosto. Cambieranno molte cose, a partire dal nome che passerà dall’attuale Uefa Europa Conference League a un più breve Uefa Conference League. Il nuovo format, che accompagnerà tutte e tre le principali competizioni europee, vedrà un aumento delle partecipanti da 32 a 36 e non verranno divise più in raggruppamenti, ma in un unico girone, all’interno del quale, ogni club, affronterà 6 squadre diverse (a differenza di Champions ed Europa League dove ogni squadra affronterà 8 squadre) tre in casa e tre in trasferta: per scoprire l’identità delle sei avversarie da affrontare si dovrà passare attraverso un nuovo sorteggio, in programma il 30 agosto, con i 36 club divisi in 4 fasce. Al termine delle sei partite in questione la classifica darà i primi verdetti: le squadre piazzate dal 1° all’8° posto strapperanno il pass per gli ottavi; per chi si collocherà tra il 9° e il 24° posto, al contrario, sarà necessario giocarsi un ulteriore turno di gare andata e ritorno, per ottenere la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Non saranno più previsti incroci con le formazioni dell’Europa League, in quanto le retrocessioni sono state abolite. Il girone da 36 si svilupperà dal 3 ottobre al 19 dicembre, per poi lasciare spazio prima agli spareggi, il 13 febbraio 2025, e poi, dal 6 marzo 2025, agli ottavi di finale, apripista della fase ad eliminazione diretta. Un labirinto di squadre e date, con lo sguardo rivolto verso lo Stadion Wroclaw di Breslavia, in Polonia, sede della finale, in programma il 28 maggio 2025. Tutti gli accoppiamenti del primo turno su Numericalcio. Lo riporta il Corriere Fiorentino