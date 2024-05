Guida alla nuova Conference League: dal Chelsea spendaccione al miracolo Heidenheim

ATHENS, GREECE - MAY 29: Europa Conference League Final Ambassador, Traianos Dellas, presents the UEFA Europa Conference League Trophy prior to the UEFA Europa Conference League 2023/24 final match between Olympiacos FC and ACF Fiorentina at AEK Arena on May 29, 2024 in Athens, Greece. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

La classica big inglese, come il West Ham e l'Aston Villa. Ma il Chelsea è qualcosa di diverso, per palmares, e per storia recente. Dall'avvento della proprietà americana, con Todd Boehly in testa, i Blues hanno rivoluzionato il modo di fare mercato. Cifre astronomiche per giocatori giovani, con determinate caratteristiche fisiche e tecniche. Il tutto con contratti a lunga scadenza, per aggirare il fair play finanziario, spalmando i costi. Tutto questo non è coinciso con i risultati: negli ultimi due anni si è classificato dodicesimo e sesto, cambiando 5 allenatori. La scorsa stagione è stato scelto Pochettino per guidare una squadra piena di talento, ma incredibilmente disfunzionale. L'argentino è riuscito nelle ultime 15 gare a trovare l'amalgama, rimontando, e portando il Chelsea alla finale di Coppa di Lega, persa contro il Liverpool. Eppure, il tecnico argentino è stato sollevato dall'incarico, e sarà sostituito dall'ex viola Enzo Maresca, pagato 10 milioni. Una scelta coraggiosa, per l'uomo che ha riportato il Leicester in Premier, prendendo spunto da Guardiola. La squadra è ovviamente fuori scala per la Conference, con Cole Palmer vice capocannoniere della Premier, giocatore di classe e che sa segnare. Poi ci sono una serie di pepite come Enzo Fernandez, Caicedo, Mudryk, Madueke e via dicendo, in cerca dell'esplosione. Se a Maresca verrà concesso tempo sarà difficile dirlo, sulla carta dovrebbe usare il suo 4-4-2, 4 -2-3-1. Un esperimento in piena regola, ma dalle potenzialità sconfinate.