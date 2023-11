Ecco il Milan: la Fiorentina può spalancarsi i portoni del Paradiso

Basta guardare la classifica per capire quanto pesi la sfida di stasera, e alzi la mano chi avrebbe immaginato che i viola sarebbero arrivati a questo faccia a faccia a soli tre punti dai rossoneri. Certo, l’operazione aggancio non è esattamente di quelle semplici. Perché è vero che Pioli si ritrova senza Leao e Giroud e che dovrà fare a meno di chi (Okafor) avrebbe dovuto sostituire il francese, ma sarebbe folle dimenticarsi tutti gli altri: il miglior portiere del campionato (Maignan), uno dei terzini sinistri più forti del mondo (Hernandez), centrocampisti come Loftus-Cheek e Reijnders e gente come Pulisic e Chukwueze che, se in giornata, può mandare in crisi qualsiasi difesa. E poi Jovic, e tutta la sua voglia di rivincita. Contro chi l’ha bocciato qualche mese fa (Italiano) e contro chi (Pioli) pare essere già arrivato alle stesse conclusioni del tecnico viola".