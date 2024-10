Ecco come Dodò ha relegato Kayode in panchina

Dodò si conferma una delle migliori notizie per la Fiorentina, soprattutto in vista del secondo tour de force della stagione. Sempre titolare nelle prime sette giornate di campionato e decisivo anche in Conference League, il brasiliano è un punto fermo per l'allenatore Palladino, che gli ha dato fiducia incondizionata a discapito di Kayode.