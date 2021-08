È “Vlahovic-mania”: Ristic raccoglie le offerte, oggi a Milano

L'agente del centravanti serbo sarà oggi a Milano, per ascoltare le offerte dei vari club interessati a Vlahovic

La trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic non si è mai arrestata. L'accordo ancora non c'è - scrive Repubblica Firenze - ma si erano registrati importanti passi in avanti, non più tardi di qualche giorno fa. Alla finestra restano l'Inter che lo vorrebbe insieme a Dzeko, Tottenham, per sostituire Kane e l’Atletico Madrid che starebbe preparando la super offerta. Darko Ristic, procuratore di Vlahovic, presente al Franchi per l’amichevole con l’Espanyol, è atteso nelle prossime ore a Milano. Per ascoltare e raccogliere le offerte delle varie pretendenti e discuterne con la Fiorentina. Il club viola è atteso da giorni frenetici, con Vlahovic al centro dei pensieri dei top club italiani e stranieri. Il suo nome non circola soltanto tra gli esperti di mercato: l’attaccante serbo è stabilmente tra le tendenze di Twitter.