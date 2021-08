Presente allo stadio l’agente di Vlahovic: sono ore importanti per il serbo

Ristic dovrà trovare una soluzione per il suo assistito trattando (anche) con la Fiorentina

Come notato dal nostro inviato allo stadio, Darko Ristic, il procuratore di Dusan Vlahovic, è presente in tribuna autorità al Franchi per assistere alla partita tra Fiorentina ed Espanyol, che vede il numero 9 in campo. Il mercato ferve, di sicuro sono attesi contatti con la società viola in questi giorni per sciogliere il nodo legato al rinnovo di contratto.