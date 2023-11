È sempre calciomercato: ecco i due nomi che piacciono alla Fiorentina

La Nazione scrive oggi delle possibili manovre di mercato della Fiorentina: il dg Barone e l’allenatore Italiano faranno un punto presto per mettere a fuoco le criticità nella rosa attuale ed eventuali affari che la società viola può realizzare per l’immediato ma anche con prospettiva futura. Secondo il quotidiano, la macchina dei nomi e delle indiscrezioni si è già messa in moto, con due in particolare che sono monitorati: De La Vega (LA SCHEDA) e Baldanzi . Sul piatto, poi, ci sono le questioni di estrema attualità, come il rendimento dei centravanti (Nzola e Beltran), ma anche quello della difesa che, dopo un inizio di stagione in positivo, ha finito per soffrire più del previsto.