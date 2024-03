E se Italiano rispolverasse la vecchia porta disegnata sul muro?

Il rigore sbagliato da Biraghi ha aperto una voragine nella Fiorentina. Adesso, il grande dubbio che attanaglia la mente di Vincenzo Italiano e come riuscire a trasformare i rigori da fonte di stress a valore aggiunto. La Nazione, ha voluto proporre all'allenatore della Fiorentina un vecchio modo usato per insegnare a calciare i rigori: la famosa porta disegnata. Spesso, nei vari centri sportivi, è possibile notare una porta da calcio disegnata su un muro. All'interno di essa ci sono dei punteggi che i calciatori dovranno sommare per vincere la sfida. Questo può essere un modo per allenare questa Fiorentina, ma allo stesso tempo Italiano dovrà compiere un lavoro psicologico importante per risollevare la Fiorentina da questo stress.