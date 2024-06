E intanto Italiano dice sì al Bologna: oggi la firma sul contratto biennale

E intanto Vincenzo Italiano si sta accasando al Bologna. Ma non è tutto così immediato né facile, perché come scrive il Corriere Dello Sport il passaggio di consegne in terra emiliana è più laborioso del previsto. Il quotidiano spiega infatti come soltanto nella tarda serata di ieri sia arrivato l'ok agli agenti dell'ormai ex tecnico viola per trattare il trasferimento in rossoblu, tanto che per la firma è ormai questione di ore. Dovrebbe arrivare oggi, contratto biennale con opzione per un'ulteriore stagione.