E intanto gli spettatori attesi sabato sono oltre quarantamila

Ancora file, ancora grande entusiasmo. Le due sconfitte contro Napoli e Genoa non hanno minato la fiducia dei tifosi nel nuovo corso, e allora gli abbonamenti continuano a salire, e i biglietti per Fiorentina-Juventus sono quasi esauriti: sono attese al Franchi, ad oggi, esattamente 40.872 persone. C’è euforia e un rinnovato senso di appartenenza, come ha spiegato anche il Sindaco Nardella (QUI le sue parole).

Intanto la Fiorentina si allena ancora senza i Nazionali, gli ultimi dei quali, Caceres e Pezzella, rientreranno soltanto giovedì. Il volto nuovo è Pedro, che ha lavorato per la prima volta con Montella: per il centravanti brasiliano pronta la convocazione (LEGGI), in attesa di avere il definitivo via libera dopo un infortunio fastidioso. Nel frattempo, afferma il Corriere dello Sport-Stadio, assaggerà subito l’atmosfera di Firenze.