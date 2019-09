Ieri per la prima volta Montella ha visto da vicino Pedro, che potrebbe entrare nel gruppo dei convocati per Fiorentina-Juventus di sabato pomeriggio. Nelle ultime settimane ha smaltito un fastidio muscolare, adesso è pronto per scendere in campo, anche se difficilmente avrà spazio fin dal primo minuto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.