Nardella: “Commisso? Gli auguro di fare lo stadio nel mio mandato. Juventus, giorno speciale”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così a Sky Sport:

Abbiamo alcuni campioni che possono mettere in difficoltà la Juventus, come Chiesa e Ribery. Chiesa? Io sono un grande tifoso di Federico. Con la Juventus sono sicuro che farà vedere qualcosa di molto bello, così come tutti i tifosi, che contro i bianconeri danno sempre qualcosa in più. Ribery? Ha aiutato la Fiorentina a tornare in alto nel mondo del calcio, e un campione come lui potrà fare tanto anche per la Serie A. Commisso? Non posso che chiedergli di fare come sempre, fast fast fast, e fare lo stadio durante il mio mandato. Champions Femminile? Ci abbiamo sempre creduto molto, contro l’Arsenal sarà una bellissima sfida, con tanto pubblico.