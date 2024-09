È il giorno di Gudmundsson: l’islandese verso il debutto. E la posizione…

È arrivato il momento più atteso in casa Fiorentina, quello della prima volta di Albert Gudmundsson, che dopo il lungo rodaggio è finalmente dentro i convocati per Fiorentina-Lazio . In attesa di gol e assist sul campo, l'islandese potrebbe anche partire dall'inizio. L'idea di Palladino - riferisce il Corriere Dello Sport - è quella di cercare una svolta nei risultati e con l'ex Genoa avrebbe più equilibrio e allo stesso tempo imprevedibilità. Un trequartista perfetto alle spalle di Kean nel 3-5-1-1 con una spinta decisiva là davanti.

È pronto

Gudmundsson ha spinto forte in settimana, come certificato da Palladino, facendosi trovare prontissimo e determinato. Il quotidiano ipotizza una sessantina di minuti entrando dall'inizio, altrimenti da subentrato a scompigliare le carte più o meno alla stessa ora di gioco. La voglia è quella di esserci da subito vista l'assenza di quattro mesi e dopo un'estate turbolenta ora è bene far parlare il campo. E tutti non vedono l'ora.