Palladino: “Questa settimana è valsa come un mese. Gudmundsson è pronto”

L'atteso ritorno

Gudmundsson? "Albert finalmente è pronto per la convocazione. Siamo molto felici, in primis il ragazzo. Questa settimana è rientrato in gruppo, ha retto bene il carico di lavoro nonostante il periodo di inattività. Adesso sta bene e io sono molto felice perché è un ragazzo molto applicato. Ha portato tanta energia positiva al gruppo. Non vediamo l'ora di vederlo in campo”.