È già Fiorentina-Juventus! Coreografia pronta e grandi numeri sugli spalti

Nel mezzo la partita – importantissima – contro la Lazio di domani sera, ma la Firenze calcistica si è già mobilitata in massa per la sfida contro la Juventus in programma domenica prossima al Franchi (5 novembre, ore 20.45). Venerdì mattina è scattata una caccia al biglietto di quelle importanti. In ventiquattro ore sono stati polverizzati 10.000 tagliandi (andamento record), che sommati agli oltre 17.000 abbonati portano il totale già molto vicino alla soglia dei 30.000 presenti. Che stavolta sarà sicuramente superata. Anzi, è molto probabile - di fatto scontato - che possa cadere anche il record stagionale (32.100 spettatori per Fiorentina-Atalanta). Firenze ribolle, il ko contro l’Empoli è già in archivio. Prevista anche la maxi coreografia annunciata per i 50 anni degli Ultras Viola e quindi della Curva Fiesole. E proprio la saturazione della stessa ‘Fiesole’ è vicina al 100%, segno che nelle prossime ore sarà dichiarato il sold-out. Come stanno diventando introvabili biglietti di altri settori: i due Parterre (Tribuna e Maratona), un paio di spicchi della Maratona limitrofi alla Fiesole e le due Tribune Laterali. Da segnalare che è già esaurito anche il settore ospiti. Da domani mattina (ore 12) scatterà la vendita libera, ma un’accelerata ulteriore potrebbe darla proprio la squadra di Italiano. Parliamoci chiaro: il Franchi contro la Juventus sarà a prescindere quello delle grandissime occasioni, ma se i gigliati dovessero ottenere un buon risultato a Roma anche gli indecisi avrebbero un incentivo per comprare il biglietto. Lo riporta La Nazione.