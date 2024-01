E così la Fiorentina fa pace con Bentancur dopo il “caso” Torreira

"Brian Rodriguez alla Fiorentina. Insomma trattasi di affare in dirittura d’arrivo, peraltro con l’intermediazione di un agente come Bentancur con il quale i rapporti sono tornati sereni dopo il mancato riscatto di Torreira". Scrive così il Corriere Fiorentino che ricorda i rapporti "burrascosi" della Fiorentina con il noto agente dopo la questione Torreira. Chissà se l'accordo con l'uruguaiano e i buoni rapporti con l'agente, non aprirà altri scenari in futuro.