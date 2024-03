E così Italiano sceglie la stessa formazione, ma la continuità non arriva

La Fiorentina spreca un'occasione ghiotta. E così, mentre la Roma scappa e Bologna e Atalanta hanno l’occasione per allungare ancora, i viola mancano l’appuntamento con la seconda vittoria di fila e restano lì. A metà strada, e con un calendario tostissimo all’orizzonte. E pensare che proprio per dare continuità, dopo due anni e mezzo (e 141 partite) Italiano si era presentato con la stessa formazione della gara precedente. Avanti col 4-3-3 iper offensivo insomma, con Bonaventura e Beltran ai lati di Arthur, liberi di trasformarsi in trequartisti e con Nico Gonzalez e Sottil a supporto di Belotti. Certo, restava da capire se la nuova formula avrebbe funzionato anche col Torino. Squadra decisamente più in palla rispetto alla Lazio e, più che altro, abituata ad esasperare al massimo ritmi e aggressività. Lo riporta il Corriere Fiorentino.