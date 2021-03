Dusan show, maestro Ribery. La Fiorentina manda il Benevento in ritiro

“Come nelle favole, il vecchio e il bambino regalano tre punti alla Fiorentina”. La Gazzetta dello Sport in edicola stamani dedica a Vlahovic e Ribery la copertina della vittoria a Benevento. Il serbo è il quarto classe 2000 dei migliori campionati europei ad andare in doppia cifra, il francese è quel maestro di scacchi sempre una mossa avanti all’avversario. A fine stagione saluterà dopo aver condotto la Fiorentina verso porti tranquilli, ma la vera riflessione la Rosea la fa sulla competitività di un campionato dove un signore più vicino ai 40 che ai 30 fa la differenza.

Prandelli fa le scelte giuste, con Eysseric che mette lo zampino nei primi due gol e realizza il quarto di gran classe, soffre per mezz’ora nella ripresa ma aggiusta la retroguardia passando a quattro. Colui che spacca la gara è però Ribery, che cerca spazi tra le linee e favorisce un Vlahovic che non si scopre certo oggi. Due volte opportunista, poi addomestica un rilancio di Dragowski e resiste agli abbracci di Glik scagliando un sinistro potente e preciso da fuori: gara chiusa, anche se nella ripresa c’è partita. Ma dopo l’ennesima sconfitta il Benevento di Pippo Inzaghi va in ritiro.

Pazza viola, tre punti d’oro. A Benevento la gara della svolta