Dusan, fretta viola per il rinnovo: zero offerte, ma nodo clausola

Tiene banco la situazione contrattuale di Dusan Vlahovic con la Fiorentina, tra offerte ventilate e un rinnovo che non arriva

La Fiorentina ha in mente un piano per arrivare all'agognato rinnovo con Dusan Vlahovic. Il solo modo per far saltare il banco - scrive il Corriere dello Sport - sarebbe l'offerta fuori da ogni logica. Proposta di cui ancora non c'è traccia sulle scrivanie della dirigenza gigliata. Necessaria premessa per definire i vari "pour-parler" dell’agente con Tottenham e Inter. Inoltre Commisso ha dato ordine di difendere Vlahovic a tutti i costi, anche in caso di proposta indecente. Senza clausole il patron viola avrebbe l’ultima parola, per poter rispedirla al mittente.