Vlahovic apre sempre al rinnovo, ma due club avrebbero i 70 mln che servono

Con l'avvicinarsi della chiusura del mercato, si avvicina anche la fine della vicenda legata al rinnovo o meno di Dusan Vlahovic

Dai tre milioni di cui si è sempre parlato ci si potrebbe avvicinare anche ai 4 per lo stipendio di Vlahovic. E' quanto riporta La Nazione, che parla di un muro alto 70 milioni per Dusan, la cui clausola non varrà fin da subito in caso di rinnovo: sarebbe come attaccare l'etichetta col prezzo all'attaccante serbo. Tottenham e Atletico Madrid sono pronte a dialogare oggi a Milano con il procuratore Ristic, in particolare i Colchoneros hanno una situazione opposta rispetto al rosso del Barcellona, ma Vlahovic è aperto, lo è sempre stato, anche alle trattative con il club viola per il rinnovo. Che col senno di poi sarebbe stato opportuno quando Prandelli decise di puntare a oltranza su di lui. Le priorità erano altre, adesso è una sola.