Difficile cedere Duncan, Sottil via in prestito. Ikonè, serve una scossa

Con le valige in mano c'è anche Sottil, ma soltanto in prestito. L'esterno viola può trovare fortuna altrove e crescere. Ikonè invece, non sembra essere sul mercato

Quale sarà il futuro di Duncan? La Nazione cerca di dare una risposta a questo quesito. La situazione è abbastanza complicata, visto che il giocatore non rientra nei piani della Fiorentina, ma cederlo a titolo definitivo è davvero complicato. La volontà del giocatore rimane decisiva. Con le valige in mano c'è anche Sottil, ma soltanto in prestito. L'esterno viola può trovare fortuna altrove e crescere. Ikonè invece, non sembra essere sul mercato. Ovviamente, in vista della prossima stagione serve una scossa importante per risollevare la sua avventura a Firenze.