Duncan: dal Ghana a Firenze. La rinascita del ragazzo di Accra

Alfred Duncan è arrivato a Firenze tre anni fa per circa 16 milioni di euro e sul quale la Fiorentina di Commisso aveva puntato fortemente. Le cose non andavano per il meglio, poi il prestito al Cagliari ha cambiato tutto. Duncan arriva da Accra in Toscana per inseguire un sogno, viene affidato ad una famiglia pistoiese in giovane età e conosce il suo attuale procuratore Leonardo Giusti.