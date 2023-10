Monti: “Con questo Duncan io nemmeno mi chiedo come sarei stato con Amrabat”

"Penso che Spalletti possa fare davvero bene con questa Nazionale, io la tifo. Scommesse? Io mi chiedo più che altro perché una squadra come l'Inter possa giocare tranquillamente con tutti i debiti che ha. Beltran non gioca, ma si allena con la Nazionale, sono 25 convocati e non possono giocare tutti. Un ragazzo di quell'età che viene convocato dall'Argentina gode anche se non gioca. Pensiamo a noi. Contro l'Empoli dobbiamo vincere, sono curioso di vedere se facciamo quello che dobbiamo fare, e lo dico con una grande simpatia per gli azzurri vicini di casa. Dopo Bonaventura e Nico? La cosa bella è che non saprei chi indicare. Quarta lo butti via? Arthur? Duncan? Con questo Duncan io non mi chiedo nemmeno come sarebbe stato avere Amrabat".