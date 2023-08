Due punte in campo per Italiano? Difficile, ma se va male con il Rapid…

E col Lecce? Potrebbe essere la volta buona per vedere l’argentino dal primo minuto? Possibile, per non dire probabile, ma non scontato.

Due punte in campo per la Fiorentina? Un’ipotesi che al momento non è presa in considerazione da Italiano. Non dall’inizio almeno, mentre sarà quasi certamente utilizzata già giovedì qualora nel secondo tempo la Fiorentina si trovasse costretta a forzare la gara. E col Lecce? Potrebbe essere la volta buona per vedere l’argentino dal primo minuto? Possibile, per non dire probabile, ma non scontato. Di (quasi) certo c’è che Nzola, stavolta dovrebbe godere di un (parziale) turno di riposo. Nessuna rivoluzione insomma, ma il primo turnover della stagione. L’occasione giusta per salutare l’esordio al Franchi del nuovo «nueve» viola. Sempre che Italiano non scelga Kouame (per il quale il Lorient ha offerto 10 milioni). Fuori dalle rotazioni invece Jovic, con Ramadani al lavoro per trovargli squadra. Lo riporta il Corriere Fiorentino.