Due club osservano Igor: Fiorentina in attesa dell’offerta giusta

Igor in questa stagione è stata protagonista in negativo e il fatto che possa salutare la Fiorentina in estate è sempre più vicino. Come scrive Il Tirreno, serve però l’offerta giusta, quella capace di mettere d’accordo la Fiorentina ad avallare l’operazione. In Inghilterra, il Fulham, da tempo, si è messo sulle tracce del gigante brasiliano, ma fin qui non ha trovato ancora la combinazione in grado di “aprire” il forziere. Sia chiaro, siamo ancora nella fase di perlustrazione e l’operazione potrebbe decollare da un momento all’altro, ma lo sforzo sussurrato dagli inglesi all’entourage del giocatore non è ancora quello giusto. Si punta alla doppia cifra e ancora non ci siamo vicini. Il Villarreal, dalla Spagna, intanto, osserva interessato i possibili movimenti, pronto ad inserirsi al momento giusto. Il giocatore, dal canto suo, continua ad allenarsi per farsi trovare pronto alla ripresa.