Il Corriere dello Sport si sofferma sull'amichevole di ieri. Una partita chiusa a doppia mandata, quella della Fiorentina in casa dell'Hull, che cambia volto per due amnesie di Terracciano, bucato prima da una punizione dal limite di Omur e poi da una conclusione sul primo palo di Longman (palo, carambola sfortunata sulla schiena del numero uno e 2-2). Il finale diventa ancor più negativo per l'uscita anzitempo di Pongracic (uno dei migliori), sostituito per un problema all'adduttore.