Dubbio in attacco verso il Torino: Kouamé più di Jovic. Ma occhio alla sorpresa

Prime prove di formazione in casa Fiorentina, attesa dalla gara contro il Torino: secondo il Corriere dello Sport, l'unico dubbio riguarda l'attacco, dove Jovic, in assenza dell'infortunato Cabral, non è comunque sicuro del posto. Italiano sta pensando al lancio di Kouamé al centro, ma anche alla soluzione Nico Gonzalez, che non ha i 90 minuti nelle gambe ma che non è nuovo a fare da falso 9. Riflessioni in corso.