La muraglia infinita di Commisso: Gonzalez e Amrabat non si muovono

Gran rifiuto

La giornata di ieri ha riaffermato senza mezzi termini la decisione del numero uno viola per rispedire al mittente la nuova tentazione: i trentasei milioni di sterline al cambio attuale. Dal gruppo viola quelli bravi non se ne vanno, Di sicuro non ora, non a gennaio con due obiettivi concreti (Coppa Italia e Conference League) ancora da inseguire, senza dimenticare la difficoltà di andare, eventualmente, a reperire e poi assicurarsi un sostituito all’altezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.