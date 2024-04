Dubbi su Martinez Quarta: la Fiorentina ha già individuato il sostituto

Nel 2025 scade il suo contratto e se non arrivasse il rinnovo a breve, è chiaro che dovrebbe essere ceduto la prossima estate per non perderlo a zero

La gara contro il Milan non è stata la migliore da parte dei centrali viola. Milenkovic è stato criticato, ma anche Martinez Quarta non è parso in forma. La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul futuro del difensore argentino. Nel 2025 scade il suo contratto e se non arrivasse il rinnovo a breve, è chiaro che dovrebbe essere ceduto la prossima estate per non perderlo a zero. Per questo motivo, la dirigenza viola si starebbe muovendo per un obiettivo in difesa: Alberto Dossena. Sarebbe un’ottima soluzione per la difesa. Classe ‘98 del Cagliari. Ha capacità offensive, come Quarta, e ha segnato 2 gol in 30 presenze con i sardi.