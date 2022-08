Dubbi positivi per Italiano: ecco i ballottaggi dei viola

Il Corriere dello Sport analizza oggi le scelte che mister Italiano dovrà attuare in vista dei prossimi impegni di campionato e Conference League, con il tecnico della Fiorentina che ha già dei grattacapi da risolvere. Sicuramente verrà valutato lo stato di forma dei singoli ed i leggeri infortuni rimediati nelle amichevoli pre-campionato, ma già da ora si registrano dei ballottaggi interessanti. A partire dalla porta. Con la Cremonese è plausibile che i gigliati ripartano dalle gerarchie definite nella scorsa stagione schierando da subito Terracciano, ma attenzione a Gollini, che già in Conference il 18 agosto potrebbe dare del filo da torcere al classe 90'. In difesa pochi dubbi per quanto riguarda i centrali Milenkovic e Igor, e la fascia sinistra presidiata da capita Biraghi, mentre per la corsia destra da monitorare la condizione di Venuti (che è stato fermo per tutto il periodo del ritiro di Moena) e di Dodò, reduce da mesi lontano dai campi da calcio. Non sarebbe una sorpresa quindi vedere inizialmente Benassi occupare la fascia. A centrocampo sicuri del posto per ora sono Amrabat e Bonaventura, e con Duncan non al meglio se la giocano Maleh e Mandragora. Infine, in attacco molte alternativa per Italiano: Jovic ad ora è in vantaggio su Cabral, mentre le corsie esterne dovrebbero andare a Gonzalez e ad uno tra Ikone e Sottil.