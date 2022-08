Dal CS: Italiano va sul sicuro. Con la Cremonese ecco le certezze viola

Come riportato da Radio Bruno, ecco le ultime notizie in vista della Cremonese. Italiano si fida di chi conosce da più tempo. Ecco quindi che Terracciano sarà titolare. Venuti avvantaggiato, ma occhio a Benassi. Amrabat in mezzo al centrocampo, Maleh in vantaggio su Duncan recuperato a pieno. Sottil e Nico Gonzalez sulle fasce, con un grande punto interrogativo sul ruolo da centravanti. Per adesso, Jovic sembra avvantaggiato su Cabral.