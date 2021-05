Dragowski può andare. L’input è monetizzare e arrivare al ‘fiorentino’ Cragno

Sliding doors per la porta viola. Può arrivare Cragno, tifoso viola in uscita dal Cagliari

Il futuro di Bartlomiej Dragowski potrebbe essere lontano da Firenze. Nonostante l'ottimo campionato disputato, Gattuso preferisce estremi difensori bravi a giocare con i piedi, non proprio il piatto forte del portiere polacco che potrebbe servire per monetizzare e successivamente arrivare ad Alessio Cragno. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il n° 1 del Cagliari non è più incedibile e potrebbe fare al caso dei viola, che vedranno tutto il pacchetto difensivo rivoluzionato.