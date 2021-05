L’agente di Cragno: “Alessio tifa Fiorentina. Se si accosta ai viola…”

Cragno accostato alla Fiorentina, l'agente chiarisce : "Si tocca il sentimento sportivo di Alessio"

Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, ha parlato così a Radio Radio del futuro del suo assistito che piace anche alla Fiorentina: "Cragno è andato in Nazionale, quindi ora si sta perseguendo l’obiettivo di partecipare agli Europei. Poi si vedrà quello che sarà il futuro prossimo. Certamente sarà un mercato di tante idee e pochi soldi. Bisogna cercare di far coincidere il valore reale di un’atleta con la disponibilità di chi vorrebbe prendere lo stesso atleta. Lo tsunami del Covid il mondo del calcio lo sta avvertendo adesso. Alessio Cragno è di Fiesole e tifoso della Fiorentina. Al netto di questo occorre mantenere il massimo rispetto verso il Cagliari. E’ un club importante, ambizioso con tanta voglia di far bene. Quindi bisogna sempre parlare con il beneficio dell’inventario in questo momento. Per ora si tratta solo di chiacchiere, altrimenti si rischia di fare confusione. Ovviamente se si accosta la Fiorentina al nome di Alessio Cragno, si tocca il sentimento sportivo di un ragazzo e della sua famiglia".