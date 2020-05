L’ex numero uno pensa che sia prematuro fare delle valutazioni complete sul ragazzo, dato che si basano su mezzo campionato disputato con l’Empoli e poco più di metà con la Fiorentina. Esperienze nelle quali ha fatto molto bene, senza ombra di dubbio. Però per poter inquadrare le sue qualità, continua Frey, serve valutarlo su più stagioni, nella continuità di rendimento. Anche perché, l’unico giudizio lo darà come sempre il campo. Il suo giudizio personale è positivo: “Sì, mi piace, quando l’ho visto all’opera ho apprezzato molto i suoi interventi”. Lo definisce un portiere esplosivo, reattivo, in grado di sprigionare tanta forza. In più ancora molto giovane, classe ’97, per un estremo difensore. Ecco perchè Seba si dice convinto che abbia ampi margini di crescita e le potenzialità giuste per raggiungere livelli di rilievo.

Il rinnovo e la concorrenza a distanza con Lafont

Definisce il rinnovo un segnale ovviamente importante da parte della società viola, sintomo della fiducia dei dirigenti e dell’allenatore. Questa stessa decisione ha permesso a Dragowski di lavorare con maggiore tranquillità, sapendo di poter contare sulla stima di tutto l’ambiente e su ruoli ben definiti all’interno del gruppo. Argomento che, nota il transalpino, tornerà d’attualità quando ci sarà da riconsiderare la posizione di Lafont, protagonista in Ligue 1 col Nantes. Per Frey le alternative sono due: riportare Lafont a Firenze e affiancarlo a Dragowski, per una concorrenza paritaria che a detta del portiere francese non è la strada migliore: “da interprete del ruolo non la condivido”. Oppure si trova una formula che permetta di proseguire sulla strada tracciata pochi mesi fa con il rinnovo, fondamentale per la serenità del portiere polacco. Ovviamente, conclude, sono scelte che competono alla Fiorentina.